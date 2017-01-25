Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Про це повідомляє Reuters.

Другий указ, зокрема, позбавляє федеральних грантів так звані міста-притулки, в яких нелегальних мігрантів не піддаються переслідуванню за порушення міграційного законодавства.

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Раніше в інтерв'ю ABC News Трамп заявив, що будівництво стіни почнеться в найближчий час. Він повторив, що за роботи в тій чи іншій формі заплатить Мексика.

"Ми почнемо ці переговори досить скоро. І нам - в якійсь формі - відшкодує витрати Мексика", - заявив Трамп.

"Я просто кажу вам, що буде платіж. Він буде в якійсь формі - можливо, в складній формі - і ви повинні зрозуміти це. Те, що я роблю, - на благо Сполучених Штатів", - додав він.