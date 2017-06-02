Вийшов трейлер фільму Covfefe про одрук Трампа (відео)

Американський комік Тревор Ноа випустив трейлер потенційного фільму «Covfefe: заснованj на реальному одруці», присвяченого твіту президента США Дональда Трампа. Ролик опубліковано в Twitter-акаунті The Daily Show в п'ятницю, 2 червня.

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Відео розповідає історію африканського хлопчика, якого назвали Covfefe. Він бачить по телевізору повідомлення про одрук Трампа і відправляється в Америку, щоб дізнатися таємницю свого імені.

Covfefe: Based on a True Typo pic.twitter.com/MHk1b07jK6 — The Daily Show (@TheDailyShow) June 2, 2017

31 травня Трамп опублікував незакінчений твіт, в якому використав неіснуюче слово covfefe. Імовірно, малося на увазі поняття coverage. У такому разі фразу можна перевести як «Незважаючи на постійну негативну реакцію преси...».

Публікація породила масу жартів в мережі.