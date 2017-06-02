Вийшов трейлер фільму Covfefe про одрук Трампа (відео)

19:33, 02 червня 2017
Курйози
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Відео розповідає історію африканського хлопчика, якого назвали Covfefe.

Дональд Трамп / REUTERS

Американський комік Тревор Ноа випустив трейлер потенційного фільму «Covfefe: заснованj на реальному одруці», присвяченого твіту президента США Дональда Трампа. Ролик опубліковано в Twitter-акаунті The Daily Show в п'ятницю, 2 червня.

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Відео розповідає історію африканського хлопчика, якого назвали Covfefe. Він бачить по телевізору повідомлення про одрук Трампа і відправляється в Америку, щоб дізнатися таємницю свого імені.

31 травня Трамп опублікував незакінчений твіт, в якому використав неіснуюче слово covfefe. Імовірно, малося на увазі поняття coverage. У такому разі фразу можна перевести як «Незважаючи на постійну негативну реакцію преси...».

Публікація породила масу жартів в мережі.

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Теги: #трейлер#Трамп і Twitter#одрук#Covfefe