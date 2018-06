Чарівне слово: в соцмережах висміяли Трампа за твіт з помилкою

Президент США Донолаьд Трамп опублікував у своєму Twitter-акаунті пост з невідомим словом. В англійській мові такого слова не існує, тому, швидше за все, Дональд Трамп допустив помилку.

Despite the constant negative press covfefe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 травня 2017 р.

"Незважаючи на постійний негативний прес сovfefe", - написав Трамп.

За дві години запис "лайкнули" 74 тисячі разів, також її ретвітнули 60 тисяч користувачів, повідомляє Washington Post.

У соцмережах відразу почали гадати, що ж саме хотів написати американський лідер.

What is the correct pronunciation of #covfefe? — Fusion (@Fusion) 31 травня 2017 р.

Деякі користувачі припустили, що Трамп намагався написати відповідь телеведучої каналу CNN Кеті Гріффін, яка сфотографувалася з муляжем його відрубаної голови.

«Щиро сподіваємося, що covfefe - це не код запуску ядерних ракет. Якщо так, це буде весело. Потім», - написав один з користувачів.

У Твіттері навіть з'явився аккаунт covfefe, в якому, правда, немає пояснення значення цього слова.

We do not to submit covfefe. We make the #covfefe. — Covfefe (@covfefe) 31 травня 2017 р.

Some people just want to see the world #Covfefepic.twitter.com/icn1plpHfE — Tony Moore (@TonyPixels) 31 травня 2017 р.

#Covfefe: What a wonderful phrase

Covfefe! Aint no passing craze

It means no worries for the rest of ur days

Its, our problem-free philosophy pic.twitter.com/wvdsj24kWh — Elnathan John (@elnathan_john) 31 травня 2017 р.

Нагадаємо, це вже не перша помилка Трама в Twitter. Раніше він опублікував свій найкоротший твіт зі словом «Ми»(«Ми»), після чого видалив повідомлення.