Чарівне слово: в соцмережах висміяли Трампа за твіт з помилкою

12:16, 31 травня 2017
Курйози
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Користувачі гадають, що ж означає загадкове слово "сovfefe".

Президент США Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Донолаьд Трамп опублікував у своєму Twitter-акаунті пост з невідомим словом. В англійській мові такого слова не існує, тому, швидше за все, Дональд Трамп допустив помилку.

"Незважаючи на постійний негативний прес сovfefe", - написав Трамп.

За дві години запис "лайкнули" 74 тисячі разів, також її ретвітнули 60 тисяч користувачів, повідомляє Washington Post.

У соцмережах відразу почали гадати, що ж саме хотів написати американський лідер.

Деякі користувачі припустили, що Трамп намагався написати відповідь телеведучої каналу CNN Кеті Гріффін, яка сфотографувалася з муляжем його відрубаної голови.

«Щиро сподіваємося, що covfefe - це не код запуску ядерних ракет. Якщо так, це буде весело. Потім», - написав один з користувачів.

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У Твіттері навіть з'явився аккаунт covfefe, в якому, правда, немає пояснення значення цього слова.

Нагадаємо, це вже не перша помилка Трама в Twitter. Раніше він опублікував свій найкоротший твіт зі словом «Ми»(«Ми»), після чого видалив повідомлення.

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Теги: #Твітер Трампа#пост Трампа