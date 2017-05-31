Чарівне слово: в соцмережах висміяли Трампа за твіт з помилкою
Користувачі гадають, що ж означає загадкове слово "сovfefe".
Президент США Донолаьд Трамп опублікував у своєму Twitter-акаунті пост з невідомим словом. В англійській мові такого слова не існує, тому, швидше за все, Дональд Трамп допустив помилку.
Despite the constant negative press covfefe— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 травня 2017 р.
"Незважаючи на постійний негативний прес сovfefe", - написав Трамп.
За дві години запис "лайкнули" 74 тисячі разів, також її ретвітнули 60 тисяч користувачів, повідомляє Washington Post.
У соцмережах відразу почали гадати, що ж саме хотів написати американський лідер.
This is #covfefe translated from Ukrainian. pic.twitter.com/1Im7ZzLO0Y— Kristina Wong ❄️ (@mskristinawong) 31 травня 2017 р.
What is the correct pronunciation of #covfefe?— Fusion (@Fusion) 31 травня 2017 р.
Деякі користувачі припустили, що Трамп намагався написати відповідь телеведучої каналу CNN Кеті Гріффін, яка сфотографувалася з муляжем його відрубаної голови.
«Щиро сподіваємося, що covfefe - це не код запуску ядерних ракет. Якщо так, це буде весело. Потім», - написав один з користувачів.
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У Твіттері навіть з'явився аккаунт covfefe, в якому, правда, немає пояснення значення цього слова.
We do not to submit covfefe. We make the #covfefe.— Covfefe (@covfefe) 31 травня 2017 р.
Some people just want to see the world #Covfefepic.twitter.com/icn1plpHfE— Tony Moore (@TonyPixels) 31 травня 2017 р.
#Covfefe: What a wonderful phrase— Elnathan John (@elnathan_john) 31 травня 2017 р.
Covfefe! Aint no passing craze
It means no worries for the rest of ur days
Its, our problem-free philosophy pic.twitter.com/wvdsj24kWh
Нагадаємо, це вже не перша помилка Трама в Twitter. Раніше він опублікував свій найкоротший твіт зі словом «Ми»(«Ми»), після чого видалив повідомлення.