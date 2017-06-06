Відро для сміття або туалетний папір: соцмережі висміяли нову розумну колонку Apple

12:44, 06 червня 2017
Курйози
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Колонка з'явиться у продажу тільки в кінці року, але вже можна оцінити її зовнішній вигляд. 

twitter.com/izzydoesizzy

Компанія Apple представила 5 червня HomePod  - колонку з вбудованим голосовим помічником Siri. Колонка з'явиться у продажу тільки в кінці року, але вже можна оцінити, як вона виглядає.

Користувачі не оцінили мінімалістичний дизайн - циліндр почали порівнювати з Mac Pro, покладений у відро для сміття, і рулоном туалетного паперу.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple на конференції розробників WWDC анонсувала нову операційну систему для мобільних пристроїв — для iOS 11.

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Теги: #розумна колонка Apple#реакція соцмереж