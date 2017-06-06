Відро для сміття або туалетний папір: соцмережі висміяли нову розумну колонку Apple

Компанія Apple представила 5 червня HomePod - колонку з вбудованим голосовим помічником Siri. Колонка з'явиться у продажу тільки в кінці року, але вже можна оцінити, як вона виглядає.

Користувачі не оцінили мінімалістичний дизайн - циліндр почали порівнювати з Mac Pro, покладений у відро для сміття, і рулоном туалетного паперу.

Ласкаво Просимо HomePod. Наші найдорожчі блокнота ніколи. Ваша кішка буде любити його. @Яблукаpic.twitter.com/rmSXEGPwbi — Örgüt Чейли (@orgutcayli) 5 червня 2017

Włóż śmietnik зробити śmietnika я масз głośnik :д #HomePodpic.twitter.com/xmnEafnTqJ — Якуб Mróz (@kubamroz) 5 червня 2017

Вже працює виробництво революційно новий HomePod для вас. #WWDC17#HomePodpic.twitter.com/VULuI5cSRc — не Джоні Айв (@JonyIveParody) 5 червня 2017

Раніше повідомлялося, що компанія Apple на конференції розробників WWDC анонсувала нову операційну систему для мобільних пристроїв — для iOS 11.