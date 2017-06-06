Відро для сміття або туалетний папір: соцмережі висміяли нову розумну колонку Apple
Колонка з'явиться у продажу тільки в кінці року, але вже можна оцінити її зовнішній вигляд.
Компанія Apple представила 5 червня HomePod - колонку з вбудованим голосовим помічником Siri. Колонка з'явиться у продажу тільки в кінці року, але вже можна оцінити, як вона виглядає.
Користувачі не оцінили мінімалістичний дизайн - циліндр почали порівнювати з Mac Pro, покладений у відро для сміття, і рулоном туалетного паперу.
Виявляється, у мене вже є #HomePodpic.twitter.com/VFUY6jfPIm— Рац (@raztweets) 5 червня 2017
про немає pic.twitter.com/3VoxxPoRW7— Дарт:™ (@Дарт) 5 червня 2017
Ласкаво Просимо HomePod. Наші найдорожчі блокнота ніколи. Ваша кішка буде любити його. @Яблукаpic.twitter.com/rmSXEGPwbi— Örgüt Чейли (@orgutcayli) 5 червня 2017
Włóż śmietnik зробити śmietnika я масз głośnik :д #HomePodpic.twitter.com/xmnEafnTqJ— Якуб Mróz (@kubamroz) 5 червня 2017
Вау, #HomePod приходить так багато квітів! #wwdc2017pic.twitter.com/Bf4slYNlEC— Майкл G://ett (@MichaelGillett) 5 Червня 2017
Отримав мій #homepodpic.twitter.com/UyAm77q6Vj— Нік (@njones_22) 5 червня 2017
Вже працює виробництво революційно новий HomePod для вас. #WWDC17#HomePodpic.twitter.com/VULuI5cSRc— не Джоні Айв (@JonyIveParody) 5 червня 2017
Раніше повідомлялося, що компанія Apple на конференції розробників WWDC анонсувала нову операційну систему для мобільних пристроїв — для iOS 11.