Apple представила нову iOS

Компанія Apple на конференції WWDC анонсувала нову операційну систему для мобільних пристроїв — iOS 11. Про це повідомляє Recode.

Серед новинок, зокрема можливість робити перекази з допомогою Apple Pay через додаток iMessage. Голосовий помічник Siri зможе перекладати запити на інші мови, наприклад французьку, іспанську та китайську, а також зможе використовувати більш широкий контекст для пропозиції найбільш релевантної користувачеві інформації. Siri, крім цього, навчилася читати текст на екрані і озвучувати його.

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Завдяки більш ефективним алгоритмам фотографії та відео будуть займати менше місця на пристрої, запевнили в компанії.

Як повідомляє The Verge, компанія також переробила AppStore зробила в ньому окрему вкладку для ігор і вкладку «Сьогодні». Серед важливих доповнень також значиться вбудована в iOS 11 платформа для доповненої реальності, яку зможуть використовувати сторонні розробники.

Раніше повідомлялося, що Apple представила нову лінійку комп'ютерів iMac, в тому числі iMac Pro з 5K-дисплеєм.