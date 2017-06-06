У Петербурзі невідомі "любителі пінки" залили фонтан миючим засобом (фото)

У Санкт-Петербурзі комунальникам довелося відключити фонтан на Невському проспекті навпроти Казанського собору: в ніч з понеділка на вівторок вандали залили в чашу фонтану миючий засіб. Про це повідомила прес-служба міського водоканалу.

Читайте також"Новий Чак Норріс": канадець вирішив прибрати свій двір під час торнадо і став зіркою (фото)Вранці робітники, що обслуговують фонтан, виявили в чаші пінну "шапку", і робота фонтану була зупинена.

Якісь аматори пінки вилили в фонтан біля Казанського собору миючий засіб: https://t.co/erabIqC9N6pic.twitter.com/8bldf5elaS — TheVillage Петербург (@villagespb) June 6, 2017

"Зараз фонтан не працює, ведеться промивання всього інженерного обладнання, і, за попередніми оцінками, його знову запустять в роботу тільки після 15.00", - йдеться в повідомленні.

На підприємстві розповіли, що цього року у зв'язку з аналогічними хуліганськими витівками два рази відключали фонтан у сквері на Манежній площі. Вже на другий день після відкриття сезону фонтанів його промивали від миючого засобу понад шість годин.