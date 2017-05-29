У Києві прорвало трубу: потрощені машини і фонтан до 7 поверху (фото, відео)

15:21, 29 травня 2017
Інциденти
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Під час прориву пошкоджені машини та будівля поряд.

У Києві на Голосіївському проспекті біля будинку №27 прорвало трубу діаметром 2 метри. Про це у "Фейсбуці" повідомив очевидець Олександр Гусєв.

Читайте такожУ центрі Києва прорвало каналізацію - нечистоти ллються вулицею (фото)За його словами, струмінь води сягнув сьомого поверху. Постраждали припарковані поряд автомобілі і будинок неподалік.

"Людей відселяють їм потрібна допомога", - написав Гусєв.

Очевидці повідомляють, що мова йде про трубу з гарячою водою.

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Теги: #прорив труби