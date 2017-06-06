У Британії собака задавила на тракторі свого господаря
17:21, 06 червня 2017Курйози
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Собака фермера встрибнула в кабіну трактора і випадково завела двигун.
Медики не встигли врятувати 70-річного фермера / The Telegraph
У Британії фермер-мультимільйонер Дерек Мзс помер від зупинки серця після того, як його збив трактор, у кабіні якого була собака. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на близьке до сім'ї загиблого джерело.
Як повідомляється, собака фермера встрибнула в кабіну трактора і випадково завела двигун.
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На місце події прибули поліція і медики, але врятувати батька трьох дітей не вдалося.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що дорожники в Росії нанесли розмітку поверх збитого кота.
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