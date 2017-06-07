Путін розповів, як би повів себе в душі з геєм

Президент Володимир Путін розповів, як би повів себе, якщо б опинився в одному душі з геєм. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інтерв'ю російського лідера режисерові Оліверу Стоуну, який знімає про нього документальний фільм.

Стоун уточнив, що Путін за легендою знаходиться на підводному човні і йому довелося йти в одну душову з геєм.

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"Ну, я б вважав за краще не ходити в душ з ним. Навіщо його провокувати? Але ви знаєте, я майстер дзюдо", - відповів Путін.

Прем'єра документального фільму Олівера Стоуна, який присвячено президенту Путіну, запланована на середину червня — фільм повинні показати на телеканалі Showtime. На рахунку Олівера Стоуна кілька десятків художніх і документальних фільмів, серед останніх — «Україна у вогні» (2016) і «Сноуден» (2016).