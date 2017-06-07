Путін вважає, що війну між США і Росією ніхто б не пережив

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю режисерові Оліверу Стоуну заявив, що в разі збройного конфлікту між США і Росією, виживших не було б. Уривок з інтерв'ю опублікований на каналі Showtime в YouTube.

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"У разі "гарячої" війни США домінували б?", - запитав президента Росії Стоун. "Я думаю, що ніхто б не пережив", - відповів Путін.

Як пише Variety.com, під час підготовки інтерв'ю співрозмовники переглянули художній фільм режисера Стенлі Кубрика "Доктор Стрейнджлав, або як я перестав боятися і полюбив бомбу", що розповідає про гіпотетичний "ядерний апокаліпсис" в результаті конфлікту між СРСР і США.

Також Путін вважає, що не втрачає надії на зміни в російсько-американських відносинах.

"Надія є завжди, поки нас не понесуть в білих тапках на кладовищі", - відповів Путін на питання, що можна, на його погляд, чекати від перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента.