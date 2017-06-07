Порносайт RedTube став генеральним спонсором футбольної команди

17:29, 07 червня 2017
Курйози
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Логотип порталу з'явився на грудях ігрових футболок.

Гравці в нових футболках / фото: @tifosy

Порносайт RedTube став генеральним спонсором аматорського футбольного клубу Washington Square з Брукліна (Массачусетс, США). Про це команда повідомила в офіційному Twitter.

Читайте такожНардеп попався на інтимному листуванні в сесійній залі (фото)"Це тільки початок. Найкраща в світі підтримка від RedTube", — сказано в повідомленні під фото гравців у футболках з логотипом порносайту на грудях.

Умови спонсорства не уточнюються.

Washington Square — аматорський клуб, заснований в 2013 році. Виступає в одній з регіональних ліг США. RedTube — один з найбільш популярних порносайтів.

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Теги: #футбольна команда