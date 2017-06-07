Порносайт RedTube став генеральним спонсором футбольної команди
Логотип порталу з'явився на грудях ігрових футболок.
Порносайт RedTube став генеральним спонсором аматорського футбольного клубу Washington Square з Брукліна (Массачусетс, США). Про це команда повідомила в офіційному Twitter.
Читайте такожНардеп попався на інтимному листуванні в сесійній залі (фото)"Це тільки початок. Найкраща в світі підтримка від RedTube", — сказано в повідомленні під фото гравців у футболках з логотипом порносайту на грудях.
Porn site @RedTube becomes shirt sponsor for Massachusetts football team @WashingtonSqFC#ThingsYouWontSeeInMLS#footballpic.twitter.com/E5CG7mCgS0— Tifosy (@tifosy) June 6, 2017
Умови спонсорства не уточнюються.
Washington Square — аматорський клуб, заснований в 2013 році. Виступає в одній з регіональних ліг США. RedTube — один з найбільш популярних порносайтів.