Порносайт RedTube став генеральним спонсором футбольної команди

Порносайт RedTube став генеральним спонсором аматорського футбольного клубу Washington Square з Брукліна (Массачусетс, США). Про це команда повідомила в офіційному Twitter.

Читайте такожНардеп попався на інтимному листуванні в сесійній залі (фото)"Це тільки початок. Найкраща в світі підтримка від RedTube", — сказано в повідомленні під фото гравців у футболках з логотипом порносайту на грудях.

Умови спонсорства не уточнюються.

Washington Square — аматорський клуб, заснований в 2013 році. Виступає в одній з регіональних ліг США. RedTube — один з найбільш популярних порносайтів.