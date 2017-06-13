"Кусюк г**на": як соцмережі відреагували на появу екс-беркутівця під час розгону мітингу в Москві (відео)
Користувачі соцмереж пишуть уїдливі коментарі на адресу Кусюка.
Екс-командира київського спецпідрозділу "Беркуту" Сергія Кусюка помітили під час затримань учасників мітингу у РФ.
Читайте такожЕкс-командир київського "Беркуту" вже розганяє мітинги у Москві (фото)
У соцмережах вже відреагували на його появу на антикорупційному мітингу у Москві й охрестили колишнього беркутівця "Кусюком г**на".
Порок на экспорт. Беглый начальник киевского #Беркут`а разгонял митинг оппозиции в Москве (+фото)https://t.co/KRZEmtFwwf#Кусюк#Россияpic.twitter.com/4rKgw32VNY— Crime UA (@CrimeUA) June 13, 2017
Киев он не разогнал, а Москву – легкоhttps://t.co/kJtnznGVJm#Украина#криминал#Кусюк#протест#Россия#новости— Украина сегодня (@uatodaynews) June 13, 2017
Бывший командир киевского "Беркута" Кусюк теперь работает в российском ОМОНе и избивает москалей. Сбылась мечта бандеровца! pic.twitter.com/X3Inw8MFtt— Денис Казанський (@den_kazansky) June 13, 2017
Омоновцами на вчерашнем митинге в Москве руководил Сергей Кусюк, ранее пытавшийся разгонять Майдан в Киевеhttps://t.co/5A5XzRCMK2pic.twitter.com/u0QFPPlJRm— Лентач (@oldLentach) June 13, 2017
Бывший командир "Беркута" майор Кусюк разгонял протесты в Киеве в 2013. А теперь - в Москве в 2017-ом:— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) June 13, 2017
pic.twitter.com/Yxciy0hbkV
и долго ждать не пришлось! И вот экс-украинский #беркут теперь радостно дубасит москвичей#кусюк#навальный#омон#москва#коррупцияhttps://t.co/VlYg2n55F9— Я Украинец! (@Ya_Ukrainec) June 13, 2017
Як повідомляв УНІАН, було опубліковано нове відео з екс-командиром київського "Беркуту" Сергієм Кусюком, якого 12 червня помітили під час зачистки мітингу проти корупції у Москві. На ньому колишній беркутівець віддає накази силовикам РФ.