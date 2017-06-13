"Кусюк г**на": як соцмережі відреагували на появу екс-беркутівця під час розгону мітингу в Москві (відео)

16:27, 13 червня 2017
Курйози
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Користувачі соцмереж пишуть уїдливі коментарі на адресу Кусюка.

У соцмережах коментують появу Кусюка на мітингу в Москві

Екс-командира київського спецпідрозділу "Беркуту" Сергія Кусюка помітили під час затримань учасників мітингу у РФ.

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У соцмережах вже відреагували на його появу на антикорупційному мітингу у Москві й охрестили колишнього беркутівця "Кусюком г**на".

 

Як повідомляв УНІАН, було опубліковано нове відео з екс-командиром київського "Беркуту" Сергієм Кусюком, якого 12 червня помітили під час зачистки мітингу проти корупції у Москві. На ньому колишній беркутівець віддає накази силовикам РФ.

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Теги: #Кусюк у Москві#розгін мітингу у Москві