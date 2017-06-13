"Кусюк г**на": як соцмережі відреагували на появу екс-беркутівця під час розгону мітингу в Москві (відео)

Екс-командира київського спецпідрозділу "Беркуту" Сергія Кусюка помітили під час затримань учасників мітингу у РФ.

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У соцмережах вже відреагували на його появу на антикорупційному мітингу у Москві й охрестили колишнього беркутівця "Кусюком г**на".

Бывший командир киевского "Беркута" Кусюк теперь работает в российском ОМОНе и избивает москалей. Сбылась мечта бандеровца! pic.twitter.com/X3Inw8MFtt — Денис Казанський (@den_kazansky) June 13, 2017

Омоновцами на вчерашнем митинге в Москве руководил Сергей Кусюк, ранее пытавшийся разгонять Майдан в Киевеhttps://t.co/5A5XzRCMK2pic.twitter.com/u0QFPPlJRm — Лентач (@oldLentach) June 13, 2017

Бывший командир "Беркута" майор Кусюк разгонял протесты в Киеве в 2013. А теперь - в Москве в 2017-ом:



pic.twitter.com/Yxciy0hbkV — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) June 13, 2017

Як повідомляв УНІАН, було опубліковано нове відео з екс-командиром київського "Беркуту" Сергієм Кусюком, якого 12 червня помітили під час зачистки мітингу проти корупції у Москві. На ньому колишній беркутівець віддає накази силовикам РФ.