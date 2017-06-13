Опубліковано відео з екс-командиром київського "Беркуту", який керує розгоном мітингу у Москві

15:32, 13 червня 2017
Суспільство
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На відео Кусюк віддає накази силовикам у Москві.

Кусюк взявся розганяти мітинги і в Москві / фото Дождь

Опубліковано нове відео з екс-командиром київського "Беркуту" Сергієм Кусюком, якого 12 червня помітили під час зачистки мітингу проти корупції у Москві. 

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Відеозапис у своєму Twitter показала журналістка пропагандистського Russia Today. На ньому Кусюк віддає накази силовикам у Москві.

Раніше "Дождь" показав фото зі скандально відомим колишнім начальником київського "Беркуту", полковником Сергієм Кусюком, якого розшукують за підозрою у причетності до масових вбивств активістів під час Євромайдану, на антикорупційному мітингу у Москві.

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Теги: #Кусюк у Москві#зачистка мітингу у Москві