Стівен Кінг знайшов у Трампа схожості з дементором

Американський письменник Стівен Кінг порівняв президента США Дональда Трампа з дементором із серії книг «Гаррі Поттер». Про це він написав у Twitter в п'ятницю, 16 червня.

Так Кінг відповів на твіт автора поттеріани Джоан Роулінг, яка запитала письменника, якого книжкового персонажа за мірою божевілля йому нагадує Трамп.

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«Я не головний шанувальник Дональда, так що не будемо чіпати Енні Уілкс (антагоніст з роману Кінга "Мізері" — прим. ред.). Думаю, в ньому більше від дементора», — написав він.

13 червня Кінг заявив, що Трамп заблокував його у Twitter. «Можливо, мені доведеться покінчити із собою», — зазначив письменник.

У травні письменник порівняв допуск Трампа до ядерної кнопки з найстрашнішим хоррором. У квітні Кінг назвав президента США курячим послідом і зажадав у Трампа опублікувати податкові звіти.

Стівен Кінг написав такі книги, як «Сяйво», «Воно», «Керрі», «Зелена миля» і «Кладовище домашніх тварин».