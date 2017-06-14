Трамп заблокував у Twitter "короля жахів" Стівена Кінга

08:39, 14 червня 2017
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Письменник вважає, що причиною цього є те, що він регулярно критикує діяльність президента у своєму мікроблозі.

Кінг заявляв, що доступ до Трампа

Президент США Дональд Трамп заблокував у мікроблозі Twitter американського письменника Стівена Кінга, заборонивши тому читати його повідомлення. Про це сам письменник повідомив на своїй сторінці.

"Трамп заблокував мене від прочитання його твітів. Можливо, мені доведеться вбити себе", - пожартував Кінг.

Письменник поцікавився у підписників чи стикався хто-небудь ще з подібною ситуацією.

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Його колега Джоан Роулінг пообіцяла Кінгу, що буде ділитися з ним повідомленнями президента США.

Як пише ABC News, сам письменник пов'язує цей інцидент з його постійною критикою діяльності Трампа.

Так, у лютому Кінг написав, що Трамп "заплутує" відносини Америки з Австралією і назвав Трампа імпульсивним ідіотом. А в травні цього року Кінг заявив, що доступ Трампа до "ядерної кнопки" страшніше будь-якого його хоррора.

Нагадаємо, що в США пропонують почати зберігати пости президента Дональда Трампа з соцмереж в Національному архіві.

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Теги: #Дональд Трамп#Стівен Кінг