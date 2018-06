Трамп заблокував у Twitter "короля жахів" Стівена Кінга

Президент США Дональд Трамп заблокував у мікроблозі Twitter американського письменника Стівена Кінга, заборонивши тому читати його повідомлення. Про це сам письменник повідомив на своїй сторінці.

"Трамп заблокував мене від прочитання його твітів. Можливо, мені доведеться вбити себе", - пожартував Кінг.

Trump has blocked me reading from his tweets. I may have to kill myself.