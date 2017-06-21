Хлопець оригінально відповів на заборону приходити на роботу у шортах (фото)
Через курйозний випадок із хлопцем компанія вирішила змінити правила й дозволила одягати шорти.
20-річний британець Джої Бардж через спекотну погоду прийшов на роботу в шортах, але там йому зробили зауваження й змусили поїхати додому й переодягнутися. Тому він вирішив відповісти оригінально на таку заборону, передає Indy100.Читайте такожПарад безглуздих капелюшків: у Британії проходять традиційні королівські скачки (фоторепортаж)
If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP— joey (@jBarge_) June 19, 2017
"Якщо жінки можуть носити спідниці/сукні на роботі, чому ж я не можу шорти?", - написав хлопець у Twitter. Він назвав такі правила на роботі сексизмом й повернувся на роботу взагалі у сукні.
June 19, 2017
Компанія, в якій працює Бардж, відреагувала на протест й дозволила приходити у шортах, щоправда, у чорних, бежевих або темно-синіх, а також не коротких.
Partial win? pic.twitter.com/SKh1WcbcR4— joey (@jBarge_) June 19, 2017