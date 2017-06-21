Хлопець оригінально відповів на заборону приходити на роботу у шортах (фото)

16:08, 21 червня 2017
Курйози
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Через курйозний випадок із хлопцем компанія вирішила змінити правила й дозволила одягати шорти.

Роботодавцям не сподобалося те, що хлопець прийшов у шортах / @JBARGE_

20-річний британець Джої Бардж через спекотну погоду прийшов на роботу в шортах, але там йому зробили зауваження й змусили поїхати додому й переодягнутися. Тому він вирішив відповісти оригінально на таку заборону, передає Indy100.Читайте такожПарад безглуздих капелюшків: у Британії проходять традиційні королівські скачки (фоторепортаж)

"Якщо жінки можуть носити спідниці/сукні на роботі, чому ж я не можу шорти?", - написав хлопець у Twitter. Він назвав такі правила на роботі сексизмом й повернувся на роботу взагалі у сукні.

Компанія, в якій працює Бардж, відреагувала на протест й дозволила приходити у шортах, щоправда, у чорних, бежевих або темно-синіх, а також не коротких. 

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Теги: #шорти на роботу#у сукні на роботу