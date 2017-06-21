Хлопець оригінально відповів на заборону приходити на роботу у шортах (фото)

20-річний британець Джої Бардж через спекотну погоду прийшов на роботу в шортах, але там йому зробили зауваження й змусили поїхати додому й переодягнутися. Тому він вирішив відповісти оригінально на таку заборону, передає Indy100.Читайте такожПарад безглуздих капелюшків: у Британії проходять традиційні королівські скачки (фоторепортаж)

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) June 19, 2017

"Якщо жінки можуть носити спідниці/сукні на роботі, чому ж я не можу шорти?", - написав хлопець у Twitter. Він назвав такі правила на роботі сексизмом й повернувся на роботу взагалі у сукні.

Компанія, в якій працює Бардж, відреагувала на протест й дозволила приходити у шортах, щоправда, у чорних, бежевих або темно-синіх, а також не коротких.