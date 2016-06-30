У Чехії судять активістів, які підмінили президентський штандарт над празьким Градом на червоні шорти

Наразі над ними розпочався судовий процес, із посиланням на "Чеське радіо" повідомляє "Європейська правда".

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У звинуваченнях на їх адресу, зокрема, йдеться про нанесену державі шкоду на суму 90 тисяч крон (майже 90 тис.грн.) В тому числі, адміністрація Граду каже про пошкоджене ними покриття даху.

Адвокати твердять, що дах був у поганому стані ще до дії їх підзахисних.

Підсудні, члени групи Ztohoven, спробували звернути судове засідання на жарт – двоє з них прийшли в зал суду одягнені у костюми трубочистів, третій також вдягнув стародавній костюм.

Вони намагалися оголосити відвід судді, пояснюючи, що того призначив президент, але безуспішно. Під час судових слухань активісти передали судді шматочок президентського штандарту. Вони заявили, що напередодні розрізали штандарт на 1152 шматки та "роздали їх народу".

Раніше представники групи Ztohoven відмовлялися віддати прапор владі, стверджуючи, що "він полетів".