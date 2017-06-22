У Європі чоловіки-водії оригінально відповіли на заборону носити шорти на роботу (відео)

Чоловіки у Франції вдягнулися у спідниці через заборону носити шорти.

Це для того, щоб почуватися у спеку хоч трохи комфортніше. Акція відбулася у кількох містах, її учасники кажуть, що температура у кабіні водія, де немає кондиціонера, може сягати +50 градусів. І за такої спеки працювати у формених штанах неможливо.

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Тим паче, що заборонити носити спідниці, які є частиною жіночої уніформи, роботодавець не може.

Як повідомляв УНІАН, 20-річний британець Джої Бардж через спекотну погоду прийшов на роботу в шортах, але там йому зробили зауваження й змусили поїхати додому й переодягнутися. Тому він вирішив відповісти оригінально на таку заборону - повернувся у сукні.