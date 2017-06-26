Віднесений вітром: ведучого прогнозу погоди здуло з кадру у прямому ефірі (відео)

В ефірі ірландського телеканалу ведучого прогнозу погоди Деріка Хартігана здуло вітром під час прямого включення.

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Коли він розповідав глядачам про дощову й вітряну погоду, порив вітру вивернув навиворіт його парасольку, після чого й сам ведучий вилетів з кадру.

Колеги, які сиділи у студії, почали сміятися. Боротьба ведучого зі стихією тривала кілька секунд.

Відеоролик Хартіган виклав на своєму YouTube-каналі. "Мати-природа знову перемогла", − йдеться у його підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, у столиці американського штату Род-Айленд місті Провіденс вітер забрав $20,5 тис з двох сумок, які випали з інкасаторської машини.