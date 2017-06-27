Чоловік влаштував голий забіг під час регбійного матчу (відео)

Чоловік під час регбійного матчу вибіг голяка на поле. Епізод трапився під час гри між збірною Нової Зеландії та збірною, що представляє Англію, Шотландію, Уельс і Ірландію, передає "Проспорт".

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Стрікер сидів спокійно в одній сорочці, уважно спостерігаючи за грою, коли вичекав вдалий момент й вибіг на поле, скинувши із себе одяг.

Чоловіка одразу ж зупинили і вивели з поля, однак він встиг наробити галасу.

Як повідомляв УНІАН, в Австралії літнє сонцестояння відзначили масштабним "голим" запливом.