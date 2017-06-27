Чоловік влаштував голий забіг під час регбійного матчу (відео)
19:31, 27 червня 2017Курйози
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Чоловік наробив галасу під час гри.
Чоловік влаштував голий забіг / Скріншот
Чоловік під час регбійного матчу вибіг голяка на поле. Епізод трапився під час гри між збірною Нової Зеландії та збірною, що представляє Англію, Шотландію, Уельс і Ірландію, передає "Проспорт".
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Стрікер сидів спокійно в одній сорочці, уважно спостерігаючи за грою, коли вичекав вдалий момент й вибіг на поле, скинувши із себе одяг.
Чоловіка одразу ж зупинили і вивели з поля, однак він встиг наробити галасу.
Як повідомляв УНІАН, в Австралії літнє сонцестояння відзначили масштабним "голим" запливом.
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