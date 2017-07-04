Політ корови: в Італії провели незвичайну рятувальну операцію (відео)
14:40, 04 липня 2017Курйози
578 0
Італійським рятувальникам довелося використати гелікоптер, щоб витягти корову з яру.
Італійським рятувальникам довелося використати гелікоптер, аби витягти корову з яру
Рятувальну операцію провели неподалік Верони. Корову обережно прив'язали до спеціального троса й перевезли до безпечного місця. Тварина поранила ногу, тож їй допомогли ветеринари.
Читайте такожВ Австралії корова збила вертоліт
Як повідомляв УНІАН, у березні британські рятувальники провели багатогодинну успішну операцію із визволення з важкої ситуації вагітної корови, яка впала з 18-метрової скелі і попливла на сусідній острів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter