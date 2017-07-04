Політ корови: в Італії провели незвичайну рятувальну операцію (відео)

Рятувальну операцію провели неподалік Верони. Корову обережно прив'язали до спеціального троса й перевезли до безпечного місця. Тварина поранила ногу, тож їй допомогли ветеринари.

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Як повідомляв УНІАН, у березні британські рятувальники провели багатогодинну успішну операцію із визволення з важкої ситуації вагітної корови, яка впала з 18-метрової скелі і попливла на сусідній острів.