У Британії врятували вагітну корову, яка впала з кручі

Британські рятувальники провели багатогодинну успішну операцію із визволення з важкої ситуації вагітної корови, яка впала з 18-метрової скелі і попливла на сусідній острів, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як з'ясувалося, потерпіла корова є представницею рідкісною і древньої породи White Park.

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Інцидент стався неподалік від курортного селища Ползет в англійському графстві Корнуолл.

"Випадок був досить складним, так як корова втекла на сусідній острів і була поза зоною досяжності рятувальних служб", - розповіли в пожежній станції міста Уэйдбридж.

Рятувальна операція тривала дев'ять годин. До того, як прийшла допомога, корова провела внизу на скелях цілу ніч. Перед початком рятувальної операції корові ввели заспокійливий засіб, потім її за допомогою спеціальної страхувальної системи підняли вгору та передали ветеринарам.

Операція з порятунку тварини розпочалася вдень у неділю, увечері її довелося перервати через приплив і зниження видимості, операція відновилася вранці.

"Незважаючи на суворе випробування, що їй випало, вона зараз у повному порядку і пасеться на лузі", - повідомили рятувальники.