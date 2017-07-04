"Звикли не своє брати": Луценко і Довгий не поділили воду на засіданні комітету (відео)

Генпрокурор Юрій Луценко та нардеп Олесь Довгий посперечалися через воду на столі під час засідання регламентного комітету Ради.

Під час виступу Довгий взяв пляшку води зі столу, на що Луценко одразу ж відреагував, заявивши, що саме ця вода - його.

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"Ви звикли не своє брати, це моя вода, поставте... У вас звичка: тягнути, що подобається", - сказав Луценко, звертаючись до Довгого.

Раніше народний депутат Олесь Довгий звернувся до членів регламентного комітету Верховної Ради з проханням зняти з нього депутатську недоторканність.