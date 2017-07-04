Нардеп Довгий попросив регламентний комітет зняти з нього недоторканність

Народний депутат Олесь Довгий звернувся до членів регламентного комітету Верховної Ради з проханням зняти з нього депутатську недоторканність. Про це він заявив сьогодні під час засідання комітету, на якому розглядається подання генерального прокурора про дачу згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.

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«Як відповідальний і послідовний політик я звертаюся до колег по парламенту з проханням підтримати зняття з мене депутатської недоторканності, незважаючи на очевидний особистий мотив і застосування вибіркового правосуддя. Зняття недоторканності - це єдиний шлях до того, щоб довести свою правоту в суді, поставити крапку в цій справі раз і назавжди, перегорнувши сторінку 10-річної давності, а також мати право чесно дивитися в очі народу України і виборцям, які мене підтримали і підтримують сьогодні», - заявив Олесь Довгий.

Народний депутат також зазначив, що «позиція будь-якого політика, який голосував за зняття депутатської недоторканності, а також мав зазначений пункт у своїй передвиборчій програмі, повинна бути послідовною».