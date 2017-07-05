Трамп "заблукав" після виходу з літака (відео)
15:10, 05 липня 2017Курйози
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"Заблукалого" американського президента розвернула охорона.
Опубліковане курйозне відео з президентом США Дональдом Трампом, на якому він вийшов з літака й не помітив припаркований біля трапа лімузин.
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Як видно на записі на YouTube-каналі, співробітникам охорони довелося розгорнути "заблукалого" Трампа.
Раніше перша леді США Меланія Трамп не захотіла брати за руку свого чоловіка, американського президента Дональда Трампа, в аеропорту Тель-Авіва.
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