Черговий конфуз Трампа: перша леді Польщі проігнорувала простягнуту їй руку (відео)

Президент США Дональд Трамп, який прибув до Варшави на зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час церемонії привітання простягнув руку Агаті Корнхаузер-Дуді.

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Перша леді Польщі проігнорувала цей жест, прямуючи до Меланії Трамп. Президент США при цьому опустив руку, зберігши незворушний вигляд.

Як повідомляв УНІАН, у березні Трамп проігнорував стандартну дипломатичну процедуру рукостискання з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час прийому в Білому домі.

В адміністрації президента США пізніше пояснили комічну ситуацію тим, що Трамп не розчув заклики журналістів, ні репліку Меркель, яка сказала: "Вони хочуть, щоб ми потиснули руки".