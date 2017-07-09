Трамп вступив у боротьбу з вітром заради кашкета військового (фото, відео)

08:29, 09 липня 2017
Курйози
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Трамп "влаштував полювання" на злетілий кашкет військовослужбовця.

Трамп не зміг перемогти вітер в спробі одягнути кашкет на солдата / REUTERS

Перед тим, як зайти на борт вертольота, президент США Дональд Трамп намагався допомогти одному з військових, який двічі втратив кашкет через сильні пориви вітру.

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На опублікованому в Мережі відео видно, як американський президент нахиляється й піднімає кашкет перед трапом, потім підходить до солдата і надягає йому на голову. Але сильний вітер знову зірвав головний убір військового. Переконавшись, що його зусилля марні, Трамп піднявся на борт вертольота.

Раніше було опубліковано курйозне відео з президентом США Дональдом Трампом, на якому він вийшов з літака і не помітив припаркований біля трапа лімузин.

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Теги: #Трамп проти вітру#Трамп підіймає кашкет