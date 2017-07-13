У Бразилії заснували церкву на честь героя комп'ютерної гри
В цій країні всі релігійні організації повністю звільняються від податків, і своїм вчинком бразилієць вирішив звернути увагу на це.
Житель Бразилії Матеус Могнон заснував церкву на честь одного з героїв комп'ютерної гри Overwatch по імені Hanzo. Про це пише портал про відеоігри VG24/7.
Мета експерименту полягала в тому, щоб продемонструвати наскільки просто в Бразилії зареєструвати громаду.
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У Бразилії всі релігійні організації повністю звільняються від податків, і своїм вчинком Могнон вирішив звернути увагу на це.
"Вам потрібна адреса, п'ять людей, підпис адвоката, письмовий статут і сплата мита. Нотаріальна контора схвалить документ, і ви можете запитати податковий імунітет", - зазначає бразилієць.
Для того щоб стати членом церкви в честь комп'ютерного персонажа, необхідно зіграти в грі за героя Hanzo.
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