У Китаї вивели першу клоновану ГМО-собаку

Вчені китайської компанії Sinogene вивели першу у світі геномодифіковану клоновану собаку породи бігль, їй дали кличку Лун Лун, передає РІА Новости з посиланням на заяву компанії.

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"28 травня в лабораторії компанії Sinogene народилася перша в Китаї клонована із соматичної клітини собака породи бігль із кличкою Лун Лун. Лун Лун — перша клонована із соматичної клітини собака в Китаї і перший клонований пес у світі, виведений методом нокауту гена (метод молекулярної генетики, при якому видаляють з організму або роблять непрацездатними визначені гени, – УНІАН.)", — йдеться у повідомленні.

Китай став другою після Південної Кореї країною у світі, яка змогла самостійно освоїти технологію клонування із соматичної клітини.

Як повідомляв УНІАН, команда дослідників з Філадельфії створила штучну матку. У ній вчені вирощують живе недоношене ягня.