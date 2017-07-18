Українці хотіли вивезти до Білорусі 22 мішки сала (фото)

Прикордонники Луцького загону завадили спробі незаконного переміщення сала до Білорусі. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, оперативники спільно з дільничним інспектором прикордонної служби виявили рух гужової повозки, завантаженої мішками, в бік державного кордону.

Помітивши оперативників, погонич кинув коня з підводою у лісі та вдався до втечі. Інший прикордонний патруль виявив мікроавтобус, який на великій швидкості рухався від кордону. Водій не виконував вимоги правоохоронців та, небезпечно маневруючи, підрізав прикордонників і створював аварійну ситуацію.

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Згодом правопорушників було блоковано службовим автомобілем та затримано. Водій і пасажир виявились жителями прикордонного села Жадень Дубровицького району Рівненської області, Швидше за все, саме вони привезли мішки в прикордоння та перевантажували на підводу для "тихого" порушення кордону.

На місці правоохоронці виявили 22 мішки з салом. Триває пошук особи, що зникла з місця затримання.

Щодо водія і пасажира автомобіля складені протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму та злісну непокору законній вимозі прикордонного наряду.

До поліції направлено повідомлення щодо водія транспортного засобу про вчинення ним кримінального правопорушення за ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представнику влади, працівнику правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцю).