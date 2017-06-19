Український прикордонник оригінально освідчився коханій: підкинув наркотики, а потім задарував трояндами (відео)

Український прикордонник Юрій Петрук на пропускному пункті Ягодин Волинської області вирішив оригінально освідчитися своїй коханій Оксані, яка разом з мамою їхала з Польщі привітати його із закінченням навчання й провести його на службу.

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Коли вони перетинали польсько-український кордон, на машину зреагував службовий пес - прикордонники після огляду виявили білий порошок та пігулки.

"Далі – детальний огляд автомобіля й допити не на жарт схвильованої дівчини, яка була за кермом. Їй загрожував чималий строк. Але фінал історії був для неї ще більше неочікуваним", - йдеться в описі до відео.

Коли Оксана стояла налякана, неочікувано з'явився її коханий зі 101 трояндою й освідчився їй. Дівчина зі слізьми на очах відповіла "Так".