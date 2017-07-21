Оголена провокація: дівчина показала Порошенку та Лукашенку груди (відео)

14:52, 21 липня 2017
Курйози
2727 0

Дівчина почала бігати перед камерами і викрикувати "Живе Білорусь".

Дівчина намагалась влаштувати провокацію / скріншот

Після переговорів президента України Петра Порошенка з президентом Білорусі Олександром Лукашенком в Адміністрації президента невідома дівчина намагалася влаштувати провокацію, викрикуючи слова "Живе Білорусь".

Як передає кореспондент УНІАН, після переговорів міністри культури обох країн почали підписувати двосторонні документи.

Читайте такожПорошенко і Лукашенко почали переговори "віч-на-віч"

Невідома темношкіра дівчина, яка була присутня серед журналістів, почала бігати перед камерами і викрикувати "Живе Білорусь".

Охорона негайно вивела її із зали, де відбувається зустріч президентів із представниками ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком роблять спільну заяву за підсумками переговорів. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #провокація в Києві#провокація на Банковій#активістка на Банковій#дівчина показала груди на Банковій