Оголена провокація: дівчина показала Порошенку та Лукашенку груди (відео)
Дівчина почала бігати перед камерами і викрикувати "Живе Білорусь".
Після переговорів президента України Петра Порошенка з президентом Білорусі Олександром Лукашенком в Адміністрації президента невідома дівчина намагалася влаштувати провокацію, викрикуючи слова "Живе Білорусь".
Як передає кореспондент УНІАН, після переговорів міністри культури обох країн почали підписувати двосторонні документи.
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Невідома темношкіра дівчина, яка була присутня серед журналістів, почала бігати перед камерами і викрикувати "Живе Білорусь".
Охорона негайно вивела її із зали, де відбувається зустріч президентів із представниками ЗМІ.
На зустрічі Порошенка та Лукашенка з'явилася активістка з оголеними грудьми та вигуками «Живе Білорусь» pic.twitter.com/hIe0OVHHYC— Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком роблять спільну заяву за підсумками переговорів.