Порошенко і Лукашенко виступили зі спільною заявою за підсумками переговорів (відео)

Президент Петро Порошенко з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком роблять спільну заяву за підсумками переговорів. Трансляцію проводить "Радіо Свобода".

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Візит Лукашенка відбувається напередодні спільних білорусько-російських військових навчань "Захід-2017" 14-20 вересня, які, за повідомленнями різних сторін, мають "агресивний" сценарій і турбують не тільки Україну, але інші країни (зокрема Польщі та країн Балтії), а також ЄС і НАТО.

Як повідомила прес-служба глави української держави, на початку зустрічі Порошенко зазначив, що за результатами сьогоднішніх переговорів очікується вироблення нових форматів, орієнтирів та плану дій, які дозволять посилити співробітництво між Україною та Білоруссю.

Після зустрічі "віч-на-віч" відбулися переговори української та білоруської делегацій під головуванням президентів.

УНІАН повідомляв, що за підсумками переговорів очікують підписання низки документів, що стосуються співпраці в економіці, науково-технічній сфері, а також у сферах культури і міжнаціональних відносин.