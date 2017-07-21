Індієць грав на гітарі під час операції на мозку

Житель Індії Абхішек Прасад зіграв на гітарі, лежачи на операційному столі, поки лікарі усували мимовільний м'язовий спазм в пальцях його рук, передає Бі-бі-сі. Прасад страждав рідкісною формою дистонії, яку ще називають "спазмом музиканта". Вона викликає спазми, що супроводжуються сильним болем, скручиваниями і дивними позами. Через хворобу у Прасада зводило середній, безіменний пальці і мізинець лівої руки під час гри на гітарі.

Читайте такожМешканець Непалу зміг засунути в рот 138 олівців (відео)"Я думав, що нерухомість пальців сталася від перенапруги. Я взяв перерву в грі, а коли спробував знову, зрозумів, що спазм так і не проходив. Деякі лікарі говорили мені, що справа у м'язовій втомі, я отримував знеболюючі, вітаміни, антибіотики, фізіотерапію і так далі", - розповів Прасад.

Десять місяців тому все ж вдалося діагностувати дистонію.

"Мені порадили пройти через операцію на мозку, але я злякався. Однак мій доктор Шаран Срінівасан мене переконав", - сказав Прасад. Під час операції, яка проходила в індійському місті Бангалор, пацієнт повинен був грати кожен раз, коли хірург впливав електрикою на певну ділянку мозку. Тепер, за словами Прасада, йому стало набагато легше грати на інструменті.

"З шостого (розряду - прим. Бі-бі-сі) мої пальці розкрилися. Під час операції я відчував себе добре", - сказав Прасад. Через тиждень йому зняли шви, і він зізнається, що зараз його ліва рука і нога трохи ослаблені. "Але через місяць я вже одужаю і знову розпочну практику у повну силу", - стверджує Прасад.

За словами Прасада, він добре запам'ятав всю операцію: спочатку лікарі закріпили на його голові рамку, потім зробили МРТ. "Сканування допомогло зрозуміти, наскільки точно електроди були проведені в мозок", - розповів Прасад, додавши, що він не відчував болю, але під час операції йому здавалося, ніби в приміщенні "працював генератор".

Доктор Срінівасан уточнив, що операція проводилася під місцевою анестезією. У черепі пацієнта зробили 14-міліметровий отвір, куди вставили електрод - він пішов на 8-9 сантиметрів вглиб мозку. "Він був повністю у свідомості, і лише завдяки тому, що його пальці ворушилися по грифу гітари, ми змогли досягти потрібного результату", - сказав лікар.

За словами Срінівасана, для Індії подібна операція стала важливим рубежем: "Люди з нейрологічними порушеннями зазвичай впадають в депресію і забиваються в кут. З такими пацієнтами ми і повинні працювати".

Це не перший раз, коли людина виконує музику під час операції на мозку. У 2015 році іспанський саксофоніст грав, поки лікарі видаляли пухлини з мозку.