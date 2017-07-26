Водій Tesla жорстко провчив поліцейського (відео)

Співробітник поліції Дніпропетровської області зупинив водія автомобіля Tesla на "солонянському посту" через відсутність на авто переднього номерного знаку.

Відзначимо, що компанія Tesla на своїх автомобілях не передбачила штатне місце для встановлення держномеру в передній частині.

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Тим не менш, Правила дорожнього руху в Україні передбачають наявність двох номерних знаків - в передній і задній частині автомобіля.

Водій зупиненого автомобіля наполягав, щоб співробітник поліції здійснив передбачені у випадку такого порушення заходи, однак поліцейський Дмитро не захотів цього робити.

В ході спілкування виник цікавий діалог:

(поліцейський) – Я колись спілкувався

(водій)– З Ілоном?

(п) – Ну, на Теслі спілкувався

(в) – Ну, це Ілон його звали?

(п) – Ні, дорослий чоловік

(в) – Прізвище Маск було, не пам'ятаєте?

(п) – Ні, не пам'ятаю.

Закінчилася історія тим, що водій і поліцейський розійшлися без фіксації порушення ПДР.