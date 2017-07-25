Цукерберг посперечався з Маском про загрозу людству від штучного інтелекту

Голова Facebook Марк Цукерберг назвав "безвідповідальною" позицію засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска щодо загроз, які несе людству розвиток штучного інтелекту.

З такою заявою Цукерберг виступив під час трансляції в Facebook Live, повідомляє CNBC.

Один з користувачів соцмережі поцікавився думкою Цукерберга щодо нещодавньої заяви Маска, де той зізнався в побоюваннях через розвиток штучного інтелекту в майбутньому.

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"Штучний інтелект зробить у майбутньому наше життя кращим, а передбачати кінець світу дуже безвідповідально", - заявив засновник Facebook.

Нагадаємо, раніше в липні 2017 року генеральний директор Tesla Ілон Маск назвав штучний інтелект "найбільшою загрозою, з якою ми зіткнемося як цивілізація".

"Штучний інтелект - фундаментальний ризик для людства. ДТП, авіакатастрофи, неякісні ліки та погана їжа такими не є", - сказав Маск.

Він вважає, що в даній області необхідно державне регулювання, яке стримуватиме компанії в гонитві за все більш досконалим штучним інтелектом.