У Сумах п'яний водій співав патрульним під гітару, поки вони оформляли протокол

У Сумах правопорушник намагався ввести патрульних в оману й співав пісень під час складання адмінматеріалів. Про це повідомляє Патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook.

Минулого тижня інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Opel Kadett на Лебединській вулиці. Щойно поліцейські вийшли зі службового авто та направились до правопорушника, той одразу ж пересів на пасажирське сидіння.

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Спочатку чоловік ігнорував усі вимоги патрульних і запевняв, що він, мовляв, пасажир авто. До того ж, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Зрештою, порушник полишив спроби ввести патрульних в оману й визнав свою провину. В присутності понятих громадянин відмовився проходити перевірку на стан сп'яніння.

Доки патрульні складали на водія адмінматеріали, він грав на гітарі й співав пісень.

У результаті, громадянин отримав від поліцейських адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Франківську п'яний депутат лаявся, співав повстанських пісень та кидався на перехожого.