"Стаять, мусара!": у Франківську п'яний депутат лаявся, співав повстанських пісень та кидався на перехожого

В Івано-Франківську сьогодні вранці патрульні затримали 29-річного депутата Яремчанської міськради, який був на підпитку. Чоловік почав вживати нецензурну лайку, бігати по дорозі та спробував напасти на перехожого. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Івано-Франківська.

«Удосвіта 25 липня на вулиці Гаркуші екіпаж патрульної поліції звернув увагу на чоловіка, який порушував громадський спокій. Поліціанти вирішили поспілкуватися з невідомим, тому вирішили зупинитись», - йдеться у повідомленні.

З криком "Стаять, мусара!" чоловік підбіг до авто патрульних та викрикуючи нецензурну лайку, намагаючись образити поліцейських, чоловік бігав по дорозі. На вимогу припинипи правопорушення він не реагував і поводив себе зухвало. Коли чоловік спобував ударити перехожого, поліціанти його затримали.

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«Затриманим виявився 29-річний мешканець Яремче, депутат місцевої ради та, зі слів, учасник бойових дій. Патрульні доставили його в медзаклад для освідування на стан алкогольного сп'яніння, а потім - до міського відділу поліції. Під час спілкування затриманий співав повстанських пісень, вживав нецензурну лайку, подавав свої пропозиції щодо покращення роботи патрульної поліції та заявив про викрадення народним депутатом України депутата Івано-Франківської обласної ради», - йдеться у повідомленні.

На зухвальця за порушення громадського спокою патрульні склали адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 178 КУпАП (поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

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