Amazon тролить Трампа: продає туалетний папір із його твітами до президентства (фото)

Інтернет-рітейлер Amazon виставив на продаж туалетний папір із надрукованими на ньому твітами нинішнього президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Washington Examiner.

Повідомляється, що Інтернет-магазин пропонує рулони туалетного паперу за $ 11,99 для клієнтів Amazon Prime (сервіс з безкоштовною доставкою).

Однак, як зазначає видання, в першій половині дня п'ятниці Amazon дистанціювався від прямого продажу продукту. Новий пошук за запитом «Дональд Трамп Класичні твіти Туалетний папір» лише вивів на сторінку, в якій зазначено, що продукт доступний через третіх сторін.

Інтернет-магазин о 10:30 ранку не відповів на запит видання прокоментувати ситуацію.

Туалетний папір включає в себе твіти Трампа до того, як він став президентом.

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Один з розміщених на рулоні твітів датований 2013 роком, коли він написав: "Все, що я кажу, не втручатися у Сирію".

"Колегія виборників США – це катастрофа для демократії", – заявляє Трамп на рулоні у іншому твіті від 2012 року.

У третьому твіті від 2014 року він пише: "Чи допускаєте ви усунення президента за очевидну некомпетентність?".

Трамп протягом декількох місяців критикує генерального директора Amazon Джеффа Безоса, який також володіє газетою «The Washington Post». Трамп звинувачував видання у написанні "фальшивих новин" і заявив, що Безос використовує газету для захисту Amazon від високих податків.

Як повідомляв УНІАН, мексиканський підприємець Антоніо Батталья зареєстрував і заявив про намір найближчим часом випустити на ринок туалетний папір під торговою маркою "Трамп", щоб висловити своє невдоволення міграційною політикою Дональда Трампа.