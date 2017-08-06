Голий торс Путіна на риболовлі у Сибіру підірвав соцмережі (фотожаби)

15:37, 06 серпня 2017
Курйози
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Путін порибалив під водою й підставив свій голий торс сонцю.

Путін на риболовлі хизувався голим торсом / Соцмережі

Російський президент Володимир Путін взяв коротку відпустку і разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу відправився в Туву.

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Через деякий час у мережі з'явилася порція знімків Путіна з голим торсом. Звичайно ж, користувачі соцмереж одразу ж відреагували на це:

Раніше в мережі з'явилися фото "незвичайної" яхти, на носі якій розміщена скульптура президента РФ Володимира Путіна.

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Теги: #Путін на риболовлі#голий торс Путіна