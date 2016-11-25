З Путіним на носі: у Росії виявили "найбільш патріотичну" яхту країни (фото)
10:53, 25 листопада 2016Курйози
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У мережі з'явилися фото "незвичайної" яхти, на носі якій розміщена скульптура президента РФ Володимира Путіна.
Відповідні знімки на своїй сторінці у Facebook опублікувала мешканка Петрозаводська Катерина Ващенко.
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"На прохання, знову показую найбільш патріотичну яхту!" - написала вона у підписі до свого посту.
Також Ващенко розповіла, що це судно вона знайшла у своєму рідному місті.
Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар Путіна Пєсков після скандалу з годинником вирішив орендувати яхту за 385 тисяч євро на тиждень.
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