Відсвяткував свій день із розмахом: в Австралії кіт підпалив дім та завдав збитків на $ 40 тисяч

В Австралії у містечку Аделаід 8 серпня - у День кота, чотирилапий влаштував пожежу у будинку та наніс збитків на 40 тисяч доларів, пише The Guardian.

Згідно із повідомленням видання, пожежників викликали перехожі, які почули звуки пожежної сигналізації. При цьому пожежна служба, виключила можливість несправності керамічної плитки, вказала на кота, який був єдиною істотою у будинку.

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Зазначається, що ймовірно кіт стрибнув на плиту, яка включається одним натиском на кнопку, після чого зайнялися коробки із пластівцями, які стояли поруч. Після його зайнялася стеля.

Тварина під час пожежі не постраждала.

Як повідомляв УНІАН раніше, 8 серпня відзначали Всесвітній день кішок. Це свято пухнастиків, які знайшли своїх господарів та спосіб привернути увагу до котів без домівки. Кішки – найпоширеніші домашні тварини впродовж багатьох тисячоліть. Їх обрали близько 80% жителів Землі. Кішки мають складний характер та інколи дивні звички. Вони обожнюють залазити до коробок - як найменші, так і великі.