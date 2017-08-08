Вуса, лапи і хвости: сьогодні відзначають Міжнародний день кішок (відео)

8 серпня відзначається Всесвітній день кішок. Це свято пухнастиків, які знайшли своїх господарів та спосіб привернути увагу до котів без домівки.

Кішки – найпоширеніші домашні тварини впродовж багатьох тисячоліть. Сьогодні їх обрали близько 80% жителів Землі. Кішки мають складний характер та інколи дивні звички. Вони обожнюють залазити до коробок - як найменші, так і великі.

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Крім того, що шалено милі, кішки ще й корисні. Вони відмінно винищують гризунів і навіть продовжують життя своєму господареві. Власники кішок на 40% рідше страждають від хвороб серця. І є ще мільйон причин, чому кішки - це щастя.