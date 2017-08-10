Це не доставка, це катастрофа: тисячі заморожених піц паралізували шосе в США (відео)

В Арканзасі на шосе врізалася в естакаду фура, яка перевозила заморожену піцу. Про це пише NY Daily News

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Від удару кузов розколовся і тисячі напівфабрикатів опинилися на дорожньому полотні. Шосе було закрито в обох напрямках протягом 4 годин, а прибирала його ціла бригада.

Естакада отримала лише косметичні пошкодження, постраждалих серед людей немає, але наголошується, що багато "жертв" було серед піци.