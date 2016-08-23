У російському Якутську натовп жадібно розхапав святковий торт, призначений для дітей-сиріт (відео)

Як повідомляє YakutiaMedia, 280-кілограмовий торт, який спекли кондитери Якутського хлібокомбінату до Дня російського прапора, змогли спробувати тільки ті, хто прийшов на захід заздалегідь.

Роздача святкових ласощів почалася за півгодини до призначеного часу. Як виявилося, час проведення заходів, присвячених Дню російського прапора в Якутську, зсунули.

День російського прапора в Якутську почали відзначати мітингом на площі Леніна о 12:00, після чого в 12:40 у програмі значився велопробіг за участю членів місцевого уряду, які повинні були приїхати на Комсомольську площу в 13:00, де в 13:10 дітей і гостей чекав святковий торт.

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Однак велопробіг стартував раніше, в результаті чиновники з Будинку уряду прикотили до фінішу раніше призначеного часу, тому роздача тортиків почалася за півгодини до призначеного часу.

Спочатку планувалося, що тортики у вигляді російського прапора будуть роздавати дітям-сиротам, а також дітям з малозабезпечених і багатодітних сімей. Але вийшло так, що діти, які приїхали в призначений час, побачили лише порожні столи, з яких прибирали вже скатертини.

"Нас сьогодні привезли на Комсомольську площу і сказали, що будуть пригощати тортиками у честь свята. Незважаючи на те, що ми приїхали за 20 хвилин до початку заходу, вони вже закінчилися", — поділилися хлопці з дитячого будинку "Берегиня".