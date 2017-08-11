У Бангладеш вертоліт, що летів на весілля, приземлився у дворі в'язниці

У Бангладеш вертоліт із запрошеними на весілля гостями помилково приземлився на території в'язниці особливо суворого режиму. Про це повідомляє NDTV News.

Озброєні охоронці в'язниці негайно оточили вертоліт, коли він приземлився, припустивши, що готується втеча когось із в'язнів. Вони допитали пілота і учасників весільної церемонії, після чого їх відпустили.

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При цьому, за словами пілота, він приземлився на відстані кілометра від режимного об'єкту, оскільки заплановане місце посадки виявилося затоплено.

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