Російський військовий літак пролетів над Білим домом (відео)

08:42, 10 серпня 2017
Світ
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Російський літак Ту-154 здійснив вчора, 9 серпня, політ над Пентагоном, Білим домом і Капітолієм та іншими урядовими установами США.

Російський ТУ-154 здійснив політ політ в рамках Договору з відкритого неба / flot2017.com

Російський літак Ту-154 здійснив вчора, 9 серпня, політ над Пентагоном, Білим домом і Капітолієм та іншими урядовими установами США, включаючи бункер під Вашингтоном. Про це повідомляє CNN.

Джерела телеканалу повідомили, що літак пролетів на висоті трохи більше 1,1 тисячі метрів, побувавши також над штаб-квартирою ЦРУ і авіабазою Ендрюс, де базується літак американського президента. Співрозмовники CNN підтвердили, що маршрут був узгоджений з американською владою, а на борту перебували представники ВПС США.

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Як розповів представник міністерства оборони США в інтерв'ю виданню Politico, спостерігачі в рамках Договору з відкритого неба можуть попросити права на політ в будь-якому місці і майже завжди отримують дозвіл. Іноземні військові спостерігачі можуть літати "практично на всій території".

Зазначимо, як повідомляє ТАСС, Росія та Білорусь в 2017 році мають право провести 42 наглядові польоти над державами - учасницями Договору з Відкритого неба. Угода також передбачає 34 спостережні місії над російською територією.

Як повідомляв УНІАН, у Флориді розбився винищувач ВМС США. Пілот встиг катапультуватися і не отримав серйозних пошкоджень.

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Теги: #російський літак над Білим домом