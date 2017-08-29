У Росії влаштували погоню зі стріляниною за п'яним трактористом (фото, відео)

В Іркутській області (РФ) поліцейські застосували табельну зброю для затримання водія трактора, який проігнорував законні вимоги зупинитися і спробував втекти. Про це повідомили у прес-службі ГУ МВС по Іркутській області.

Так, у ході переслідування порушник спробував завдати технічних ушкоджень службовій машині, використовуючи прикріплений до трактора агрегат для скосу трави.

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"У сформованих умовах заблокувати агротехніку було неможливо, тому поліцейські прийняли рішення застосувати зброю, зробивши декілька пострілів по колесах трактора. Тільки після таких заходів співробітники ДПС затримали правопорушника", - йдеться у повідомленні.

Ним виявився 39-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв УНІАН, у Британії фермер-мультимільйонер Дерек Мід помер від зупинки серця після того, як його збив трактор, у кабіні якого був собака.