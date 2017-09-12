Перевірте мій бра: фанат прийшов на футбол у бюстгальтері (фото)

Фанат англійського клубу "Лінкольн Сіті" прийшов на матч проти "Стівенідж" у бюстгальтері. Сміливець на ім'я Саймон Хантер вирішив таким чином підтримати жінок, передає Проспорт.

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Річ у тім, що на попередній грі "Стівенідж" стюарди не хотіли пропускати багатьох дівчат на стадіон і просили показати бюстгальтери.

What a day imps sidarmy pic.twitter.com/TRYPbKC860 — Simon Chanter (@sidtheimp) September 10, 2017

"Я запитав одного стюарда, чи хоче він перевірити мій ліфчик, і він просто подивився на мене. Після цієї історії про фанатів "Грімсбі", у мене виникло запитання: "Навіщо ви тоді перевіряли жіночий ліфчик?", - прокоментував 33-річний фанат, якого цитує BBC.

За його словами, єдине, що попросили його стюарди - зняти капелюх, щоб перевірити, чи є там щось усередині. Саймон ходив у бюстгальтері у пабі, на вулиці та на стадіоні.

Раніше 20-річний британець Джої Бардж через спекотну погоду прийшов на роботу в шортах, але там йому зробили зауваження й змусили поїхати додому й переодягнутися. Тому він вирішив відповісти оригінально на таку заборону - повернутися у спідниці.