Оригінальне освідчення: чоловік влаштував власну "прем'єру" у кінотеатрі (відео)

Австралієць приголомшив свою дівчину освідченням. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Увечері Майк запросив Бек до кінотеатру переглянути прем'єру фільму. У залі згасло світло, але замість звичної реклами дівчина побачила на екрані свого обранця.

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На березі океану з невеличкою коробочкою у руках він говорив про кохання. Спантеличена Бек не розуміла, що відбувається, допоки Майк з тією ж коробочкою не став перед нею на коліно й не попросив її руки.

Дівчина настільки була приголомшена, що тремтячим голосом ледь змогла вимовити "так". До речі, діамант у каблучці 2 карати і вартістю 85 тисяч доларів.