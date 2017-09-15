Оригінальне освідчення: чоловік влаштував власну "прем'єру" у кінотеатрі (відео)
10:51, 15 вересня 2017Курйози
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Дівчина настільки була приголомшена, що тремтячим голосом ледь змогла вимовити "так".
Задля освідчення своїй дівчині австралієць відзняв власний відеоролик та показав у кінотеатрі
Австралієць приголомшив свою дівчину освідченням. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Увечері Майк запросив Бек до кінотеатру переглянути прем'єру фільму. У залі згасло світло, але замість звичної реклами дівчина побачила на екрані свого обранця.
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На березі океану з невеличкою коробочкою у руках він говорив про кохання. Спантеличена Бек не розуміла, що відбувається, допоки Майк з тією ж коробочкою не став перед нею на коліно й не попросив її руки.
Дівчина настільки була приголомшена, що тремтячим голосом ледь змогла вимовити "так". До речі, діамант у каблучці 2 карати і вартістю 85 тисяч доларів.
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